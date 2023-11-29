أستاذ قانون دولي: لابد من وجود مساحة للتحول الديمقراطي يصاحبها نضج سياسي

قال عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري، إنه لا بد ان يكون هناك مساحة خلال التحول الديمقراطي يصاحبه نضج سياسي، لافتا إلى أنه خلال مراحل التحول الديمقراطي لا يجب أن الألتزام حرفيا بالمعايير حرفيا لأن النضج السياسي يحتاج إلى فترة من الزمن، مؤكدا ان مصر لا زالت فى مرحلة التحول السياسي.

واكد المغازي خلال لقائه ببرنامج مساء دي ام سي المذاع على فضائية دي ام سي تقديم الإعلامي أسامة كمال أن ترشح أربعة مرشحين في الإنتخابات الرئاسية مؤشر جيد للغاية يمكن البناء عليه، مضيفا أن الإنتخابات الرئاسية القادمة تدعو للتفاؤل، وانه مع مرور الوقت سواء أشخاص سياسين او احزاب سياسية سوف يصلون لمراحل النضج السياسي المطلوب مع مرور الوقت.