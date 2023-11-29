استشهاد فلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل مستشفى في مخيم جنين

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق مداخل مستشفى "خليل سليمان" في مخيم جنين.

وحسب ما نقلته قناة "العربية"، أضافت المنظمة أن فلسطينيين اثنين استشهدا خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت طواقم الإسعاف أمام مستشفى جنين، ومنعتهم من نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من كافة الجهات.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن قوات الاحتلال تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وفي محيط المستشفى، وأطراف مخيم جنين، وداهمت أحياء "خلة الصوحة" و"الزهراء" و"الهدف" و"الجابريات" وضاحية صباح الخير، وحاصرت منزلا في حي الهدف، وطالبت مواطنا بتسليم نفسه بمكبرات الصوت، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة.