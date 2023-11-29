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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقت الأذان.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

ووثق مقطع فيديو متداول، جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وقت الأذان.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي جلبون وفقوعة في محافظة جنين، بالتزامن مع اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وحسب ما ذكرته مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء فيها وعددًا من المنازل، واستولت على مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء ونشرت القناصة وفرقة مشاة في البلدة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في القريتين.

الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الجلزون مخيم الجلزون رام الله الضفة الغربية اقتحام مدينة جنين

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وقت الأذان.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

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