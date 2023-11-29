إيرادات قياسية في مجال الخدمات المالية بلغت 957 مليون جنيه خلال تسعة أشهر

اعلنت احدى الشركات الرائدة فى مجال الخدمات المالية عن النتائج المالية التى شهدها القطاع ، حيث شهد تحولًا كبيرًا خلال ال9 أشهر الأولى من 2023، حيث حقق إيرادات تشغيل قياسية بقيمة 957 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 271% على أساس سنوي، نتيجة للنمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية، مدعومة بإيرادات بنك الإستثمار.

وأضاف تقرير عن الخدمات المالية أن هناك إيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بلغ 266 مليون جنيه، كما سجلت صافي أرباح 86 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، محققة زيادة قدرها 161% على أساس سنوي، مقابل خسائر قدرها 140 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، والذي يعد دليل قوي على نجاح استراتيجية الهيكلة التي بدأت الشركة في تنفيذها منذ عام تقريباً.

كما ارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة 680% على أساس سنوي لتصل إلى 478 مليون جنيه، مدعومة بنمو إيرادات التأجير التمويلي، تليها إيرادات التمويل الإستهلاكي، وإيرادات التمويل متناهي الصغر، وإيرادات رأس المال المخاطر.

بنهاية سبتمبر 2023، سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنية، وقد ارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوي. أما بالنسبة لنشاط إدارة الأصول، فقد إرتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنية بنهاية الفترة.

وقد اطلق بلتون هوية جديدة للعلامه التجارية كجزء من إعادة الهيكلة وخطة التحول التي أجرتها، هذا بالإضافة إلى تغيير العلامة التجارية لذراع التمويل الاستهلاكي من "BelCash" إلى "seven" لتعزيز التمويل الاستهلاكي والتي تقدم حلول دفع مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.

وتم الاستحواذ على نسبة 100% من للتمويل متناهي الصغر، لتقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في صعيد مصر وتخطط لتعزيز شبكة فروع بشتى أنحاء الجمهورية وتدشين العديد من الفروع المتنقلة لاحدي العلامات، لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.