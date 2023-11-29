قيادي بـ حـ. مـ. اس: الحركة تعمل تعمل مع كل الأطراف وخصوصا قطر ومصر لإطالة الهدنة

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن حماس تعمل مع كل الأطراف وخصوصا قطر ومصر لإطالة أمد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية، أن الدول الغربية أصبحت على قناعة بضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتا إلى أن عملية طوفان الأقصى فرضت على الغرب وإسرائيل إيجاد حل سياسي.

وأشار حمد إلى أن موقف حركة حماس واضح، لاتفا إلى أنما تريدة حماس هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى حل سياسي.

وأوضح القيادي في حركة حماس، أننا ندرك طبيعة التعقيدات ونتحرك ضمن حسابات دقيقة مع كل الأطراف.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول لشبكة CNN، إن الوسطاء توافقوا بالدوحة على السعي لتمديد الهدنة وإعادة محتجزين إضافيين.

وأضاف المصدر لـ CNN، أن المشاركون بمحادثات الدوحة "وهم مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل" يعتقدون أن هناك ما يكفي من المحتجزين لتمديد الهدنة في غزة.

ووفقا لمصدر المسؤول، فإنه إذا أفرجت حركة حماس عن 10 اليوم كما هو مخطط يمكن تمديد الهدنة ليوم آخر.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن في نفس الوقت الذي يتم فيه تمديد وقف إطلاق النار الحالي، تجري في قطر محادثات تهدف إلى وضع الخطوط العريضة التالية لوقف الحرب وإطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.