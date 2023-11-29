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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحماس: تمديد الهدنة الإنسانية في غزة أياما إضافية احتمال وارد

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أياما إضافية احتمال وارد.

وأضاف القيادي في حماس في تصريحات لموقع العربية، أن المفاوضات الجارية الآن تشمل كيفية إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.

وأشار حمدان إلى أن شروط الإفراج عن الرهائن العسكريين ستكون مختلفة تماما، لافتا إلى أن التفاوض حول العسكريين سيكون مرهونا بوقف الحرب.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول لشبكة CNN، إن الوسطاء توافقوا بالدوحة على السعي لتمديد الهدنة وإعادة محتجزين إضافيين.

وأضاف المصدر لـ CNN، أن المشاركون بمحادثات الدوحة "وهم مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل" يعتقدون أن هناك ما يكفي من المحتجزين لتمديد الهدنة في غزة.

ووفقا لمصدر المسؤول، فإنه إذا أفرجت حركة حماس عن 10 اليوم كما هو مخطط يمكن تمديد الهدنة ليوم آخر.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن في نفس الوقت الذي يتم فيه تمديد وقف إطلاق النار الحالي، تجري في قطر محادثات تهدف إلى وضع الخطوط العريضة التالية لوقف الحرب وإطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المفاوضات في قطر يشارك فيها رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل جنبا إلى جنب مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع.

وقال مسؤولون في إسرائيل مرارا وتكرارا إن أي اقتراح لوقف القتال في قطاع غزة سيتم رفضه.

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