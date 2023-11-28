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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل 10 محتجزين إسرائيليين في غزة

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج اليوم عن 30 مدنيا فلسطينيا مقابل 10 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”: "حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 30 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 10 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة.. المفرج عنهم  من غزة قاصرة و 9 من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية و2 من الارجنتين بالإضافة لمواطنة فلبينية، تم تسليمهم الى الصليب الأحمر”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ7 الإسرائيلية، بأن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، سلمت الرهائن إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وأوضحت القناة الـ7 الإسرائيلية، أن “الرهائن الذين أطلق سراحهم الليلة سيتم نقلهم عبر معبر كرم أبو سالم”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، ببدء عملية تسليم 10 رهائن لدى حركة حماس الفلسطينية إلى الصليب الأحمر في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

إسرائيل غزة الخارجية القطرية الصليب الاحمر

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