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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار اليوم وقمنا بالرد

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار اليوم وقمنا بالرد.

وأوضح هاجاري، في إفادة صحفية، أنه “لا يوجد اتفاق جديد مع حماس على طاولة المفاوضات الآن

وأضاف أن “إسرائيل ستعمل كل شيء لإعادة جميع المختطفين سواء عبر الهدنة أو مواصلة القتال”.

وتابع: “حماس تحتجز جثث 3 جنود إسرائيليين قتلوا خلال العملية البرية في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، إن “خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة”.

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وتابع قائلا: "التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي”.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك”.

وأوضح حمدان أن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولولا وجود أسرى لدينا لما أفرج عن أسرانا”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي حماس

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