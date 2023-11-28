اجتماع روسي إيراني عاجل بشأن التوترات في الشرق الأوسط وصراع غزة |تفاصيل

بحث المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، استقبل اليوم سفير جمهورية إيران الإسلامية في موسكو كاظم جلالي بناء على طلبه.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، كان هناك تبادل واسع النطاق لوجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تم إيلاء الوضع الإنساني في قطاع غزة اهتماما خاصا".

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أنه تم تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الراهنة الأخرى المدرجة على جدول أعمال الشرق الأوسط.

وعلى جانب آخر، صرحت السكرتيرة الصحفية للبعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية علياء زاريبوفا، بأن القائمة الروسية للإجلاء من قطاع غزة، تتضمن نحو 200 شخص، بينهم مواطنون روس وأفراد عائلاتهم.

وقالت زاريبوفا: "في الوقت الحالي، ينتظر نحو 200 شخص، من الروس وأفراد أسرهم، الإجلاء من قطاع غزة"، مضيفة "نذكركم أننا لا ننقل المواطنين الروس فقط، بل أيضا أفراد عائلاتهم الفلسطينيين".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العدد الإجمالي للمواطنين الروس وأفراد أسرهم الذين تم نقلهم إلى موسكو من غزة بلغ 762 شخصا من أصل حوالي 950 طلبوا المساعدة، وأن إجراءات الإجلاء ستستمر.