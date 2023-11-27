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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحماس: الاحتلال رفض الإفراج عن الأسرى كبار السن مقابل الرجال

غزة
غزة

كشف القيادي بحركة حماس أسامة حمدان كواليس عملية التفاوض حول تبادل الاسرى والمحتجزين قائلاً  "بخلاف المدنين من غير النساء والاطفال عرضنا  الرجال من المدنين مقابل  كبار السن من الاسرى وهذا إقتراح رفضه الاحتلال  لان ذلك  سيؤدي إلى الإفراج عن بعض الشخصيات الوطنية  مثل  مروان البرغوثي  وأحمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

وقال حمدان، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه أبلغنا أشقائنا في مصر وقطر بان الإفراج عن العسكريين مرتبط بوقف العدوان بما يعني وقف إطلاق النار بشكل كامل و إنسحاب الاحتلال من اراضي  غزة وإنهاء الحصار على القطاع وعندها سوف نبدأ الحوار".

 

وتابع القيادي بحركة حماس، أن لاسرى من العسكريين  لم يتم أخذهم  من بيوتهم  بل من مواقع عسكرية وهم في قمة تسليحهم وهم أسرى حرب تنطبق عليهم القوانين الخاصة بذلك".

 

دون التدقيق النهائي


وأشار أسامة حمدان إلى أن أعداد من قتلوا من المتجزين  لدى حماس نتيجة القصف الاسرائيلي بلغ 17 شخص  لكن الفصائل الاخرى ربما قتل  كل من كان لديها وبالتالي   لايمكن حصر المعلومات دون التدقيق النهائي".

حركة حماس أسامة حمدان الأسرى النساء والأطفال مروان البرغوثي

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