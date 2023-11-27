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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قيادي بحماس: إسرائيل ترغب في تمديد الهدنة لمزيد من الإفراجات عن المحتجزين

غزة
غزة

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان،  أن هناك رغبة إسرائيلية  لتمديد الهدنة للافراج  عن المزيد  من الرهائن  بعد  فشل حل حكومة اليمين المتطرف في تحقيق إنتصار عسكري على الارض وتصورهم أنه ستجري العملية دون شرط أو قيد، مشيرا إلى أنه معنيون بعودة المحتجزين من غير العسكريين إلى عائلاتهم وهو لقي  جهد كبير من الاشقاء في مصر وقطر لكن التعنت الاسرائيلي  هو سبب تأخر التنفيذ.

 

وقال أسامة حمدان، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الاحتلال الاسرائيلي وضع بعض العقبات  قبيل الهدنة  أهمها حدوث تغيرات  في بعض أسماء الاسيرات وإعترضنا على ذلك وتم معالجة الامر بتدخل مصري بشكل مباشروأيضاً  تم تغيير بعض الأسماء.

 

 

 بحق الشعب الفلسطيني


وتابع أنه لايمكن  الوثوق في الجانب الاسرائيلي ولولا أن الاتفاق تضمن التدرج في الافراج مع التأكيد على الدور المصري القطري في عملية التنفيذ  كانت ستذهب الامور لاتجاهات أخرى، مؤكدا أنه  لم يتمكن الاحتلال  من تحرير الاسرى  بالطريقة العسكرية وأدرك أن هناك مزاجاً  عالميا وموقف عربي يرفض إستمرار المجزرة  بحق الشعب الفلسطيني".

حركة حماس أسامة حمدان الرهائن مصر قطر

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