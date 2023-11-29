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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السر في الرضا.. كهربا يثير الجدل بمنشور على انستجرام

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل انستجرام.

وكتب: “السر كله في الرضا يارب ارزقنا وادم نعمتك علينا”. 

كان اللاعب حصل على إيقاف لمدة 6 مباريات بسبب تعديه لفظيًا على جماهير نادي الزمالك في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الماضي.

وغاب كهربا عن مباريات الأهلي الأولى في الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والجونة وسموحة.

ويعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في المباراة التالية أمام فريق زد، الذي صعد حديثًا للدوري الممتاز.

كهربا كهربا يثير الجدل كهربا عبد المنعم كهربا مباريات الأهلى موقع التواصل انستجرام

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