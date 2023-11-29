السر في الرضا.. كهربا يثير الجدل بمنشور على انستجرام

شارك محمود عبد المنعم كهربا، ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل انستجرام.

وكتب: “السر كله في الرضا يارب ارزقنا وادم نعمتك علينا”.

كان اللاعب حصل على إيقاف لمدة 6 مباريات بسبب تعديه لفظيًا على جماهير نادي الزمالك في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الماضي.

وغاب كهربا عن مباريات الأهلي الأولى في الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والجونة وسموحة.

ويعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في المباراة التالية أمام فريق زد، الذي صعد حديثًا للدوري الممتاز.