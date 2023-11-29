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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي سينهار حال رحيل إيهاب جلال.. ميدو يهاجم لاعبي الدراويش| شاهد

ميدو
ميدو

رفض أحمد حسام ميدو فكرة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".


وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

وتابع : "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللاعيبة بتساهم في الخسارة".

ووجه أحمد حسام ميدو، تحية خاصة لمسؤولي بيراميدز على اختيارات النادي لصفقاته.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لمسؤولي بيراميدز، القصة مش قصة فلوس بس، القصة قصة عين واختيار لاعبين مميزين".


وأضاف: "الشيبي أفضل ظهير أيمن في مصر وفي كل مركز تجد لاعب هو الأفضل في مصر". 

 

واختتم: "شابوه لإدارة بيراميدز شغالين صح، ومش بتكلم على الفوز بـ بطولة، لكن نادي حديث العهد، ينجح في التعاقد مع لاعيبه زي دي، لهم كل التحية، الفلوس رايحة في الحتة الصح".
 

الاسماعيلي إيهاب جلال ميدو

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