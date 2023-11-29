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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: نعمل على حل أزمة القيد

صدى البلد

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن فريقه تعرض للظلم من جانب محمد يوسف حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز، بعدما تسرع في إشهار البطاقة الحمراء للمدافع محمد هاشم خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن محمد الشيبي مدافع الفريق السماوي كان يستحق الطرد مباشرة.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "قدمنا أداء جيد ولكن النتائج سلبية وهو ما يقلق الجهاز الفني، ولكن سنواصل العمل وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "إدارة الإسماعيلي متفاهمة للغاية مع إيهاب جلال، وهذا الموسم استثنائي بالنسبة للفريق، في ظل أزمة إيقاف القيد ووجود لاعبين صغار في السن، نسعى حاليًا للإبقاء على الفريق في بطولة الدوري المصري، ومن ثم سيكون هناك تغييرات كثيرة مستقبلا والاعتماد على قطاع الناشئين مع أصحاب الخبرات".

وواصل: "أتمنى أن يتم حل أزمة القيد قبل يناير القادم، وهناك محاولات جادة من جانب مجلس الإدارة، لكن الأزمة كبيرة والارقام المالية المطلوبة كثيرة للغاية، والمجلس يسعى لايجاد موارد مالية للصرف على الفريق".

وأكمل: "أتمنى أن يستعيد الإسماعيلي نغمة الفوز، وأن نتخطى الأزمة مبكرًا، وهناك فرق كثيرة في نفس الوضع الذي يعيش فيه النادي".

وأتم: "الحكم محمد يوسف أشهر لي البطاقة الصفراء بعدما كنت منفعلا بسبب ما حدث في حالة الطرد، والإسماعيلي ليس نادٍ قليل حتى يكون مستباح لاحتساب أي شئ ضده، ولن أعلق كثيرا على التحكيم".

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