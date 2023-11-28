ريمونتادا وصدارة للدوري.. بيراميدز يقتنص فوزا هاما على حساب الدراويش

تمكن نادي بيراميدز، من اقتناص فوز غالٍ على فريق الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ويتصدر الدوري مؤقتا.

تقدم فريق الإسماعيلي على نظيره بيراميدز بهدف دون بالشوط الأول، لكن بيراميدز حقق ريمونتادا قوية ليسجل هدفين ويقتنص 3 نقاط باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر نادي بيراميدز قائمة الدوري مؤقتا برصيد ١٦ نقطة بينما يستقر الاسماعيلي في المركز ١٤ برصيد ٤ نقاط فقط.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي