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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياو أنور.. الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

انتهت احداث الشوط الاول بين نادي بيراميدز والإسماعيلي، بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدف تقدم الإسماعيلي على بيراميدز ياو انور في الدقيقة 12 من عمر الشوط الاول، وفي الدقيقة 42 تم طرد لاعب الإسماعيلي محمد هاشم بعد تلقيه كارتين أصفر والحصول على البطاقة الحمراء.

وكان قد أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة    - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي  - مهند لاشين - سيف جعفر -   دودو الجباس - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما الإسماعيلي يتواجد في المركز الرابع عشر بـ 4 نقاط.

وفاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل ثمانية أهداف بينما استقبل 6 أهداف.

وفاز فريق الإسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في مثلها بينما خسر 4 مواجهات، كما سجل 6 أهداف واستقبل 9.
 

بيراميدز والإسماعيلي الدوري المصري لإسماعيلي بيراميدز نادي بيراميدز ياو أنور

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