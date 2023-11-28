صدارة.. بيراميدز يحقق فوزا صعبا على الإسماعيلي في الدوري العام

حقق نادي بيراميدز فوزا صعبا على حساب ضيفه الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، بهدفين لهدف.

انتهت أحداث الشوط الاول بين نادي بيراميدز والإسماعيلي، بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدف تقدم الإسماعيلي على بيراميدز ياو أنور في الدقيقة 12 من عمر الشوط الاول، وفي الدقيقة 42 تم طرد لاعب الإسماعيلي محمد هاشم بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية والحصول على البطاقة الحمراء، وفي الدقيقة 66 نجح عبدالله السعيد في معادلة النتيجة من ركلة جزاء، وعاد فخري لاكاى بإحراز هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 89 تلقى بلاتي توريه كارت أحمر ليطرد من اللقاء.

وبهذه النتيجة يتصدر بيراميدز جدول الترتيب مؤقتا برصيد 16 نقطة، وفي انتظار لقاء الاهلي وسموحة اليوم الثلاثاء.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي

وفاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها، وسجل ثمانية أهداف بينما استقبل 6 أهداف.

وفاز فريق الإسماعيلي في مباراة واحدة وتعادل في مثلها بينما خسر 4 مواجهات، كما سجل 6 أهداف واستقبل 9.

