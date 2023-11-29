حزب المصريين: السيسي قائد المرحلة ويبذل كل جهده للحفاظ علي أمننا القومي

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن حزب الحركة الوطنية المصرية نظم العديد من المؤتمرات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ونحن اليوم نكرر ونعيد تأييدنا ودعمنا للرئيس السيسي باعتباره ابن مصر البار قائد المرحلة المحافظ على أمننا القومي ووحدتنا.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس حزب المصريين، في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية والذي نظمته امانة الحزب بمحافظة بور سعيد وامينها الشاب اسلام زيدان، برعاية تحالف الأحزاب المصرية وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح «ابو العطا» أن الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها العربية والإقليمية ونحن جميعا مع الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.