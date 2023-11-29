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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفوقت على سامسونج وOppo.. أفضل هواتف Honor هذا العام

تفوقت على سامسونج
تفوقت على سامسونج و Oppo..أفضل هواتف Honor هذا العام

احتلت شركة هونر Honor الصينية الرائدة الصدارة في شحنات الهواتف القابلة للطي في الصين التي تعد أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر وفقًا لأحدث تقرير Omdia.

ارتفعت Honor إلى حصة سوقية مثيرة للإعجاب بلغت 28٪ خلال الربع الثالث ، متجاوزةً Huawei التي جاءت في المرتبة الثانية بحصة 26٪ من سوق الهواتف القابلة للطي في الصين.

تفوقت على سامسونج و Oppo..أفضل هواتف Honor هذا العام

كان هاتف Honor Magic V2 هو المحرك الرئيسي حيث حصل على حصة سوقية بلغت 25٪ بمفرده ، بينما بلغ إجمالي شحنات الهواتف القابلة للطي من Honor خلال هذه الفترة 1.7 مليون وحدة. وتقدر Omdia أن Honor قد شحنت الآن أكثر من 800 ألف وحدة من Magic V2 في الصين منذ إطلاقها في أواخر يوليو.

استكملت سامسونج (19٪) و أوبو (11٪) المراكز الأربعة الأولى من حيث الحصة السوقية للهواتف القابلة للطي ، بينما شكلت فيفو (10٪) و شاومي (5٪) و موتورولا (1٪) المراكز المتبقية في قائمة أفضل 7. 

يُشاع أيضًا أن Honor ستطرح هاتفًا قابلًا للطي من طراز flip في الربع الأول من عام 2024 ، والذي إذا اقترن بسعر أساسي جذاب ، يمكن أن يمدد سيطرة العلامة التجارية على قطاع الهواتف القابلة للطي في الصين بشكل أكبر.

 

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