عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتفكر تشتريه.. مشاكل كبيرة تواجه هاتف Google Pixel 8 الجديد

لو بتفكر تشتريه..مشاكل
لو بتفكر تشتريه..مشاكل كبيرة تواجه هاتف Googl

لم يكن إطلاق سلسلة Google Pixel 8 هو الأكثر سلاسة على الإطلاق، تعرضت الهواتف ، التي تم تسريبها كثيرًا على مدار الأشهر التي سبقتها ، أيضًا لبعض المشكلات العرضية المتعلقة بالسوفت وير والهاردوير.

لا يزال هناك بعض المشاكل تظهر ، والآن يبدو أن العديد من هواتف Pixel تعاني من مشكلة عرض غير عادية.

بدأ بعض مالكي هواتف Pixel 8 في الإبلاغ عن ظهور شاشة هواتف Pixel 8 الخاصة بهم "متعرجة"، عند النظر إلى الشاشة باستخدام مصباح يدوي ، يبدو أن هناك بعض النتوءات على الشاشة، توجد هذه النتوءات على الشاشة ، أسفل الزجاج ، والذي لا يزال سلسًا على ما يبدو.


لا يبدو أنها ملحوظة عندما يتم تشغيل الشاشة: تحتاج إلى النظر إلى الشاشة بزاوية إذا كنت تريد التحقق من النتوءات على شاشتك.

لو بتفكر تشتريه..مشاكل كبيرة تواجه هاتف Google Pixel 8 الجديد

لا توجد هذه المشكلة في بعض الطرز ، بينما توجد في طرز أخرى ، وسبب ذلك غير واضح ، ربما يكون ذلك عيبًا في الهاردوير غير مقصود ، ولكنه غير ضار إلى حد كبير. 

عندما سألت 9to5Google عنها ، قالت الشركة ما يلي:

“تحتوي هواتف Pixel 8 على شاشة جديدة. عندما تكون الشاشة مغلقة ، وليس قيد الاستخدام وفي ظروف إضاءة محددة ، قد يرى بعض المستخدمين انطباعات من المكونات الموجودة في الجهاز تبدو وكأنها نتوءات صغيرة. لا يوجد أي تأثير وظيفي على أداء أو متانة Pixel 8.”

ليس من الواضح ما تعنيه Google بـ "شاشة جديدة" هنا - قد يشير ذلك إلى حقيقة أن Google تستخدم تقنية عرض جديدة تسميها "Super Actua" على شاشات الهواتف الجديدة.
ما يمكن استنتاجه من هنا ، هو أن الشركة لا تقلق بشأن المشكلة ، ولا تعتقد أنها مصدر قلق كبير فيما يتعلق بالمتانة.
في الوقت الحالي - يبدو أن نتوءات الشاشة ليست سوى إزعاجًا بصريًا في الوقت الحالي ، وكما ذكرنا ، فهي ليست ملحوظة حتى أثناء استخدام الهاتف.
لكن بعض العملاء قلقون بحق بشأن ما إذا كان هذا سيبقى هو الحال على المدى الطويل، في الوقت الحالي ، سيتعين علينا الانتظار ونرى. إذا نشأت أي مشاكل من هذا ، فمن المحتمل أن تكون مشمولة بالضمان أيضًا.

Pixel Pixel 8 Google Google Pixel 8 Google Pixel

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

ميدو يفضح مُسربي أسرار الزمالك على الهواء.. تفاصيل

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

موضوعات متعلقة

سامسونج تشعر بالغلابة .. موبايل سامسونج جديد في فئة 4000 جنيه

وفر فلوسك.. قائمة بأفضل الهواتف البديلة للموبايلات الرائدة مرتفعة الثمن

سيغلب iPhone.. تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج Galaxy S24 الرائد

شبيه ال iPhone الجديد بـ4000 جنيه فقط ومش هتعرف تفرقهم عن بعض

تحذير عاجل لكل الآباء من مستخدمي هواتف iPhone|خطر على أبنائكم

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص.. أفضل موبايل Realme حقق أعلى مبيعات

تحذير عاجل.. سيتم حذف إيميلك على Gmail| إزاي تمنع ده

أحدث موبايل Redmi لأصحاب الميزانية المحدودة 

ترشيحاتنا

الإدارة لديها 4 سير ذاتية لأجانب.. الزمالك يسعى لضم لاعب بخط الوسط

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية بـ غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

سماح مسجلة آداب.. القبض على إنجي حمادة صاحبة الفيديوهات المخلة

المتحدث باسم «تل أبيب»: إطلاق سراح 102 من الرهائن بغزة بينهم 78 إسرائيليًّا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

العيب فيا وتربيتي السبب..أحمد فهمي يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن هنا الزاهد

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ