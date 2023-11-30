لو بتفكر تشتريه.. مشاكل كبيرة تواجه هاتف Google Pixel 8 الجديد

لم يكن إطلاق سلسلة Google Pixel 8 هو الأكثر سلاسة على الإطلاق، تعرضت الهواتف ، التي تم تسريبها كثيرًا على مدار الأشهر التي سبقتها ، أيضًا لبعض المشكلات العرضية المتعلقة بالسوفت وير والهاردوير.

لا يزال هناك بعض المشاكل تظهر ، والآن يبدو أن العديد من هواتف Pixel تعاني من مشكلة عرض غير عادية.

بدأ بعض مالكي هواتف Pixel 8 في الإبلاغ عن ظهور شاشة هواتف Pixel 8 الخاصة بهم "متعرجة"، عند النظر إلى الشاشة باستخدام مصباح يدوي ، يبدو أن هناك بعض النتوءات على الشاشة، توجد هذه النتوءات على الشاشة ، أسفل الزجاج ، والذي لا يزال سلسًا على ما يبدو.



لا يبدو أنها ملحوظة عندما يتم تشغيل الشاشة: تحتاج إلى النظر إلى الشاشة بزاوية إذا كنت تريد التحقق من النتوءات على شاشتك.

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لا توجد هذه المشكلة في بعض الطرز ، بينما توجد في طرز أخرى ، وسبب ذلك غير واضح ، ربما يكون ذلك عيبًا في الهاردوير غير مقصود ، ولكنه غير ضار إلى حد كبير.

عندما سألت 9to5Google عنها ، قالت الشركة ما يلي:

“تحتوي هواتف Pixel 8 على شاشة جديدة. عندما تكون الشاشة مغلقة ، وليس قيد الاستخدام وفي ظروف إضاءة محددة ، قد يرى بعض المستخدمين انطباعات من المكونات الموجودة في الجهاز تبدو وكأنها نتوءات صغيرة. لا يوجد أي تأثير وظيفي على أداء أو متانة Pixel 8.”

ليس من الواضح ما تعنيه Google بـ "شاشة جديدة" هنا - قد يشير ذلك إلى حقيقة أن Google تستخدم تقنية عرض جديدة تسميها "Super Actua" على شاشات الهواتف الجديدة.

ما يمكن استنتاجه من هنا ، هو أن الشركة لا تقلق بشأن المشكلة ، ولا تعتقد أنها مصدر قلق كبير فيما يتعلق بالمتانة.

في الوقت الحالي - يبدو أن نتوءات الشاشة ليست سوى إزعاجًا بصريًا في الوقت الحالي ، وكما ذكرنا ، فهي ليست ملحوظة حتى أثناء استخدام الهاتف.

لكن بعض العملاء قلقون بحق بشأن ما إذا كان هذا سيبقى هو الحال على المدى الطويل، في الوقت الحالي ، سيتعين علينا الانتظار ونرى. إذا نشأت أي مشاكل من هذا ، فمن المحتمل أن تكون مشمولة بالضمان أيضًا.