أخبار الفن.. سر قلادة إيمي سمير غانم.. سبب صادم وراء وفاة فنان شهير واستشهاد آخر.. أزمة مصطفى كامل الصحية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

سر ارتداء إيمى سمير غانم قلادة تحمل اسم فادى

كشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن ارتداء قلادة تحمل اسم ابنها فادى، وذلك خلال ظهورها فى لقاء تلفزيوني على هامش تقديمها مسرحية التلفزيون فى السعودية.

ضحية جديدة.. استشهاد فنان فلسطينى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية ، عن خبر وفاة الفنان التشكيلى ثائر الطويل بسبب القصف الإسرائيلي على غزة فى يوم 23 نوفمبر الحالى قبل الهدنة.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية : استشهاد الفنان التشكيلي ورئيس منتدى الفن التشكيلي ثائر الطويل 43 عاماً هو وعائلته إثر تعرضه لقصف إسرائيلي إثر العدوان على قطاع غزة، وذلك في 23 من الشهر الحالي.

دعمت فلسطين.. فنانة شهيرة تحضر حفل زفاف صديقها الإسرائيلي

أثارت النجمة العالمية سلينا جوميز حالة من الجدل الواسع بسبب حرصها على حضور حفل زفاف لصديقها الإسرائيلى على الرغم من دعمها الكامل إلى فلسطين.

وظهرت سيلينا جوميز فى مقطع فيديو فى حفل الزفاف مع العروسين وهما يرقصان تحت العلم الإسرائيلى.

هانى رمزي مودعًا طارق عبدالعزيز: مرضه الأخير أجبره على تركيب دعامات بالقلب

كشف الفنان هانى رمزى عن تفاصيل مكالمته الأخيرة مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز قبل رحيله.

وقال هانى رمزى فى تصريحات صحفية: ان الفنان طارق عبد العزيز حدثنى فى أيامه الأخيرة وفترة مرضه وعلمت منه أنه قام بتركيب دعامات.

أزمة ألزمته الفراش.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لوعكة صحية شديدة

أعلن الفنان مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن تعرضه إلى وعكة صحية شديدة.

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

"وعهد الله ما نرحل" أغنية تراثية تعبر عن الثورة الفلسطينية كما تعبر عن حال كل فلسطينى داخل قطاع غزة ، رغم الدمار والخراب الذى حل بالقطاع جراء ما فعله العدوان الإسرائيلي الغاشم ، إلا أن كل فلسطينى مازال يتمسك بارضه.

ورغم الدمار والخراب الذى عم قطاع غزة ، ومشاهد جلوس بعض الأسر الفلسطينية على انقاض منزلها تهتف وتغنى أغنية "وعهد الله ما نرحل" إيمانا منهم بقضيتهم وتأكيدا على أن هذه الأرض عربية لأهل فلسطين.

محمد ممدوح يكشف سرا عن زوجته.. تفاصيل

كشف الفنان محمد ممدوح عن سر اختيار زوجته ميرفت من خارج الوسط الفنى كما يرد على شائعة أنه منعها من دخول التمثيل.

وقال محمد ممدوح خلال تواجده ببرنامج صاحبة السعادة للفنانة والإعلامية إسعاد يونس : إن زوجتى ميرفت لم أمنعها من التمثيل والمفاجأة أنها كانت فى البداية تتدرب فى ورش تمثيل ولكنها توقفت بسبب تربية ابنتنا كاميليا.

بعد العثور على جثته.. سبب وفاة فنان أمريكي شهير في غرفة نومه

كشفت الشرطة الأمريكية عن السبب الرئيسى فى وفاة الفنان الشهير إيفان إلينغسون وذلك بعد فترة قصيرة من العثور على جثمانه بغرفة نومه.

وقالت الشرطة أن إيفان إلينغسون مات بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وهو ما كان يشير له تقرير الطب الشرعى المبدئي.