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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضحية جديدة.. استشهاد فنان فلسطينى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

ثائر الطويل
ثائر الطويل

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية ، عن خبر وفاة الفنان التشكيلى ثائر الطويل بسبب القصف الإسرائيلي على غزة فى يوم 23 نوفمبر الحالى قبل الهدنة.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية : استشهاد الفنان التشكيلي ورئيس منتدى الفن التشكيلي ثائر الطويل 43 عاماً هو وعائلته إثر تعرضه لقصف إسرائيلي إثر العدوان على قطاع غزة،  وذلك في 23 من الشهر الحالي.

وكان من أبرز أعمال ثائر الطويل التي أطلقها عبر المنتدى جدارية بعنوان "لأجل القدس"، وجدارية "انتزاع الحرية" تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال.

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لبنى محمود 

وأصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، تعلن فيها عن استشهاد الفنانة الشابة لبنى محمود عليان وعائلتها فى 21 نوفمبر الحالى.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية: " استشهاد لبنى محمود عليان الطالبة في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى فرع غزة، وعائلتها والعشرات من أقاربها إثر غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في النصيرات في 21 من الشهر الحالي

يذكر أن الطالبة لبنى عليان تدرس في مدرسة غزة للموسيقى على آلة الكمان، وهي من طلبة المعهد المميزات، وكانت تغني وتعزف للفرح والحياة، وكانت تطمح أن تكون الموسيقى جزءاً أساسياً من مستقبلها، وأن تكون وسيلتها لتمثّل أهلها ومدينتها وفلسطين في الأوركسترات الفلسطينية والعربية والعالمية.

إيناس السقا

كان عدد من المواقع الفلسطينية أعلنت عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كامن من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

وقدمت إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال منها “الدب”، “في شي عم بيصير” ومثّلت للأطفال في أعمال عديدة.

يذكر أن كتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها  إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

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