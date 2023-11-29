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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأشراف تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.. الجمعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنظم نقابة السادة الأشراف، مؤتمرها الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

الأشراف تنظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس السيسي

يحضر المؤتمر، السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أ.د أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، د. علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أ.د أحمد عمر هاشم، الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة.

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قال نقيب الأشراف السيد محمود الشريف إن الإنجازات التي تحدث على أرض مصر شيء مشرّف للغاية، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تتطلب منا التكاتف.

وأضاف الشريف - خلال احتفال نقابة الأشراف - أن مصر مرت بظروف صعبة قبل ذلك ومرت كلها بسلام، متابعا: "وطننا بخير، ونقول للقيادة السياسية سيروا على بركة الله تعالى".

ووجه التحية للقوات المسلحة وأفراد الشرطة البواسل وشهداء الوطن، موجهًا الشباب بعدم الالتفات للشائعات التي تبث الفتنة ببن أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن الشعب المصري صامد وقادر على تخطي الصعاب.

وِأوضح أن النقابة تعقد بين الحين والآخر ندوات للشباب عن حب الوطن، لقطع الطريق على غرس الأفكار المتطرفة في أذهانهم. 

من جهته.. قال الدكتور يسري جبر، الأستاذ بجامعة الأزهر ، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مصدر الهداية، حيث أنه نهى عن الكفر بالنعمة وعدم شكر الله عليها، وأمرنا بتذكرها في كل لحظة، والنظر إلى عظمة المُنعم.

وأضاف أن كل فرد منتسب إلى الأشراف أن يظهر ذلك في خُلُقه وتعامله حتى يتساءل الناس عنه وعن أصله، ليجدوه من آل بيت النبي الكرام.

وتابع "نحن في زمن نحتاج فيه إلى إحياء عبادة إطعام الطعام، هذه العبادة التي توارثها الأنبياء عليهم السلام حتى جاء النبي الذي أطعم الجيوش كلها، ونحن الآن في فرصة لينظر الغني منا إلى الفقير"، موضحا أن الغني في أشد الحاجة إلى الفقراء حتى يكمل أركان الإسلام وهي الزكاة".

وفي نهاية الحفل، كرّم نقيب الأشراف، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، ومنحه لقب شيخ الشرف.

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