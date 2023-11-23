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ديني

علي جمعة: خطة ماكرة كبرى سعت إلى تهويد القدس الشريف

صدى البلد

قال الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن بن جوريون يعتبر وحده صاحب مخطط فرض الأمر الواقع على القدس منذ صدور قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر 1947م إلى مدينتين،  والتهويد المبكر للجزء الغربي منها،  حيث تعامل بن جوريون مع قرار تقسيم فلسطين بأسلوب يعتمد على الخداع والمكر لم يفهمه العرب،  حيث عمل على أن يكون للقدس كيانًا منفصلا خاضعًا لنظام دولي خاص،  تتولى الأمم المتحدة إدارته،  وتعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة،  ولقد أكد القرار حدود المدينة والتي تضمنت بلدية القدس الحالية إضافة إلى القرى والبلدان المجاورة لها.

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وأضاف جمعة عبر الفيسبوك أن  العرب رفضوا قرار التقسيم؛ انطلاقًا من أن التدويل يسلبهم حقهم التاريخي والشرعي في السيادة على المدينة،  إلا أن اليهود قبلوا مشروع التدويل حتى يمكنهم إعلان قيام دولة إسرائيل؛ على أن تعمل بعد ذلك على فرض أمر واقع جديد؛ ولذلك احتلت القوات الصهيونية مزيدًا من الأراضي العربية،  ثم أقامت طريقًا يربط بين تل أبيب والقدس،  كما بادرت باحتلال حي القطمون الذي له أهمية إستراتيجية في القدس قبل إعلان قيام دولة إسرائيل.

وتابع: لتحقيق الإستراتيجية التي تبناها بن جوريون لم يحترم قرارات مجلس الأمن،  حيث لم يلتزم بقرار تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.

وأكمل: تكريسًا للأمر الواقع بادر بن جوريون بنقل العديد من الوزارات إلى القدس،  وكان منها وزارة الخارجية؛ حتى تضطر الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس،  ومن ثم تعترف بالأمر الواقع الذي عمد بن جوريون إلى تثبيته؛ كما بدئ في إقامة مبنى الكنيست الجديد في 14 أكتوبر 1958م،  والذي افتتح في 30 أغسطس 1966م،  وبذلك يكون بن جوريون قد نجح في تنفيذ إستراتيجيته الهادفة إلى خلق أمر واقع جديد.

كانت هذه هي الخطة الماكرة الكبرى التي سعت إلى تهويد القدس الشريف،  وكان اليهود ومن ساعدهم من الدول الغربية هم أطراف هذه النكبة التي يئن العالم العربي والإسلامي تحت وطأتها حتى اليوم،  وهو ما يدعو إلى الاهتمام بأمر القدس إلى أن يرجع الحق لذويه {وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} [إبراهيم:20] .

القدس علي جمعة فلسطين قيام دولة إسرائيل تهويد القدس الشريف

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