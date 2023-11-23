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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قيادي فلسطيني: قطاع غزة خزان البارود والعدو لن ينجح في تفجيره |فيديو

محمود الجلاد مع اللواء
محمود الجلاد مع اللواء أبو سمرة

قال اللواء محمد أبو سمرة القيادي والمفكر الفلسطيني، إن قطاع غزة قطعة من الصبر والمعاناة والغضب والبارود، مضيفا أن قطاع غزة خزان البارود الفلسطيني والعدو لن ينجح وهو أكثر منطقة قدمت الشهداء والأسرى.

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وأضاف أبو سمرة خلال حوار له مع صدى البلد، أن مخيمات القطاع خزان الثورة الفلسطينية لذا هناك حالات ثأر للعدو مع المخيمات، وإذا قتل 10 أفراد  من أسرة واحدة وتبقى فرد سوف يعود للنضال من جديد.


وأوضح أن العدو لن يتمكن مهما فعل وخاصة شعب غزة ولن يفلح العدو  في التهجير ولن يرحل واحد إلى النزوح وسوف نبقى في أرضنا حتى ننتصر.


وأشار إلى أن إسرائيل منتوج غربي لفرض السيطرة على الأمة العربية والإسلامية وقطع الوصال بين الشرق والغرب، واستمرار هيمنة الغرب على ثروات مقدرات الأمة والتوغل في المنطقة العربية.

وتساءل القيادي الفلسطيني لماذا أمريكا وبارجاتها وبريطانيا وألمانيا  تحركوا فورا بعد هزيمة العدو في 7 أكتوبر لأنهم أدركوا أن هذا الكيان قابل للكسر ومجموعة مقاومين قاموا بكسره الذي يدعي أنه الجيش الذي لا يقهر.
 

قطاع غزة الثورة الفلسطينية إسرائيل الامة العربية والاسلامية اللواء محمد أبو سمرة القيادي والمفكر الفلسطيني

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