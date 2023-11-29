منها الرقم القومي.. بسام راضي: تسهيلات عديدة للمصريين بالخارج قبل الانتخابات الرئاسية

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن أنه تم تقديم عدة تسهيلات للمصريين في الخارج قبل الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بجواز السفر أو الرقم القومي، إذ أنه من يحمل بطاقة رقم قومي يستطيع الانتخاب بها سواء كان الرقم القومي ساري أو غير ساري بينما جواز السفر يشترط أن يكون ساري.

السفير بسام راضي يتحدث عن المشاركة في الانتخابات

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه تحدث مع الجالية المصرية والعديد من رموزها على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن انتخاب مرشح بعينه، وإنما المشاركة في الانتخابات أمر هام لإرسال رسالة للعالم أجمع.

وتابع السفير بسام راضي، أن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنسبة مرتفعة هي رسالة قوية تؤكد أن مصر مستقرة من الناحية الاقتصادية والأمنية، وتساعد في دعم الوطن، فضلا عن أنه حق دستوري لكل مواطن يجب العمل على استغلاله.

واستكمل، أن المصريين في الخارج على علم كبير بالتحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، "الحمد لله إحنا بنبرز أن مصر هي مركز ثقة للمنطقة بالكامل، وهي واحة الأمان في المنطقة في الوقت الحالي، وندعو أن ربنا ينعم بالأمان والسلام لكل دول الجوار".

ولفت إلى أنه يتم التواصل مع المصريين في الخارج على الشائعات التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال الأرقام ورصد الحقائق، خاصة في ضوء حضور وزيرة الهجرة وعقد لقاءات معهم.