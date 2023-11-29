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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: على المصريين النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أمانة المرأة بحزب
أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية

شاركت  أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن  بالدقهلية بقيادة د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، بمؤتمر أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور النائب أحمد عبدالجواد  نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم والنائب أحمد دياب الامين العام المساعد وعضو مجلس الشيوخ والنائبة رشا رمضان أمين المرأة المركزية  وعدد كبير من أمينات المرأة بالمراكز والوحدات الحزبية على مستوى الجمهورية .

وفي ذات السياق دعت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، المصريين إلى النزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لافتة في تصريحات صحفية لها اليوم ، الى ان الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث التحديات والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة ، والمشاركة في التصويت واجب وطني على كل مواطن .

وطالبت " نبيه" المصريين بالخارج بضرورة الخروج والتصويت في الإنتخابات الرئاسية والتي تبدأ أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل، مشيرة  إلي أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة، لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم الذى يقف فى ظهر قيادته لدعم هذا التوجه وحفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأكدت "نبيه"  أن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في اهم استحقاق انتخابي ، وتابعت قائلة: إن المشاركة تعطى انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية التى تستحق منا جميعا أن نسهم فى إعادة بنائها والمشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.

وأشارت إلى أن الشعب المصرى لديه وعى سياسى واجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية التى ترعاها الدولة المصرية، موضحة أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائى كامل بما يضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة.

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