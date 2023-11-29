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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الصيني: استئناف القتال مجددا في غزة سيؤدي إلى نكبة

فلسطين
فلسطين

أكد وزير الخارجية الصيني، أنه يجب تطبيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يجب حماية المدنيين في غزة بإجراءات أكثر قوة، خاصة أن أي عنف ضد المدنيين غير مقبول على الإطلاق.

وقال وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة مجلس الأمن لمتابعة الأوضاع حول غزة، أن استئناف القتال مجددا في غزة سيؤدي إلى نكبة، مؤكدا أن بلاده ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

 

مساعدات إنسانية إضافية

وتابع وزير الخارجية الصيني، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، مؤكدا أن الصين ستقدم مساعدات إنسانية إضافية عاجلة إلى غزة.

وزير الخارجية الصيني غزة حماية المدنيين عنف المدنيين

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