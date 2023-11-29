وزير الخارجية الفلسطيني : الهدنة في غزة يجب تحويلها لوقف دائم لإطلاق النار

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الحياة في غزة يجب أن تنتصر على من يريد اقتلاعها من جذورها، ويجب السماح لسكانها بالعودة إلى ديارهم، وتقديم الاحتياجات الضرورية لهم دون قيد أو شرط.

ووجه المالكي الشكر، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، لكل من مصر وقطر على الجهود التي أدت إلى الهدنة.

وأضاف أن الهدنة الجارية يجب أن تتحول إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين ومنع التصعيد الإقليمي لن يتحقق بدون وقف الحرب في غزة، والمجازر في غزة يجب أن تنتهي.

10 آلاف امرأة



وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين لا بد من أن يجتمع شملهم مرة أخرى في الحياة وليس في الموت، أكثر من 14 ألف فلسطيني قتلتهم إسرائيل منهم 10 آلاف امرأة، الناس في غزة يقتلون كل يوم، وأيضا الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر قتل 230 شخصا في الضفة الغربية واعتقل الآلاف والتصعيد مستمر، وجنود إسرائيليون قاموا اليوم بقنص طفلين في جنين التي تشهد أيضا تصعيدا كبيرا من قبل إسرائيل.



