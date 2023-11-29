باحث بالشأن الإسرائيلي: أتوقع مد الهدنة 4 أيام أخرى بين الاحتلال والمقاومة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، خبير في الشأن الإسرائيلي، إن نتنياهو يتفاوض مع جهة هي المقاومة الفلسطينية حماس بعد أن كان يعتبرها مثل داعش، مؤكدا أن كل وعوده للإسرائيليين سقطت وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، وبالتالي فإن الهدنة وتبادل الأسرى تعد بمثابة فشل ذريع له.

باحث يتحدث عن الأزمة في قطاع غزة

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن بدأت الأحاديث حول عدم التفرقة بين المحتجزين لدى حماس، في ضوء الضغوط والتظاهرات أمام الكنيست الإسرائيلي يوجد مؤشرات لوجود هدنة أخرى لمدة 4 أيام أخرى، مع إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار كامل خلال الفترة المقبلة، ألا أن المزايدات التي يقوم بها نتنياهو في الوقت الحالي لإرضاء الرأي العام وتهدئته.

وتابع أنه يوجد مؤشرات خاصة بتهيئة الرأي العام الإسرائيلي للقبول والرضوخ للتراجع الكامل عن كل وعود نتنياهو، خاصة في ضوء الحديث حول انسحاب سرية من ساحة غزة، وتركها الجيش والعودة للبيوت، وتم إقالة قائد السرية.