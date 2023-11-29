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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب تحقيق السلام بين الدولتين.. كلمة وزير الدولة الإماراتي أمام مجلس الأمن

صدى البلد

قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أنه يجب إحياء الآمال لاستئناف مفاوضات السلام لتحقيق حل الدولتين.

وأدان وزير الدولة الإماراتي، بأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين ونرفض التهجير القسري، لافتاً إلى أن مشاهد الدمار في قطاع غزة مفزعة


وأوضح وزير الدولة الإماراتي أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى ذروته
 


وأكد وزير الدولة الإماراتي وقف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني في أصعب محنه وتقديمها مساعدات لدعم المتضررين.


وأوضح وزير الدولة الإماراتي أن بلاده تسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات.

وقال وزير الدولة الإماراتي أن الهدنة في قطاع غزة تمثل بادرة أمل يجب البناء عليها من أجل تمديدها.

حق الفلسطينيين خليفة شاهين المرر جلس الأمن تهجير حل الدولتين دعم المتضررين دخول المساعدات

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