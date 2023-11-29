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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السينابون بالقرفة

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل السينابون بالقرفة..


المقادير :
كوب لبن ساخن
بيضة
كوب سمنة مذابة
نصف كيلو دقيق 
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب سكر ابيض
كوب سكر بني
نصف ملعقة كبيره من القرفة المطحونة
كوب زبدة طرية
1 علبة جبنة كريمي
ربع كوب زبده طريه
نصف كوب سكر بودره
1/2 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
1/8 ملعقة صغيرة ملح

خطوات التحضير :


في بولة كبيرة الحجم ضعي اللبن و البيض و السمنة و الدقيق و الملح.
أضيفي السكر و الخميرة الى مزيج اللبن ثم قومي بخلط المزيج جيدا حتى تشكل عجينة.
ضعي العجينة على سطح جاف به دقيق ثم غطيها و اتركيها لمدة 10 دقائق.
في بولة صغيرة الحجم ضعي السكر البني والقرفة واخلطيهم جيدا.
ضعي العجينة ثم قومي بفردها على شكل مستطيل بحيث تكون سميكة قليلا.
ضعي 1/3 كوب زبدة طرية على العجين و افرديها جيدا.
ضعي مزيج السكر والقرفة على العجين ووزعيه.
قومي بلف العجين على شكل رول ثم قومي بتقطيع الرول الى حلقات متوسطة الحجم.
ضعي السينابون بالقرفة في صينية بها القليل من الزيت قابلة للإستخدام في الفرن.
قومي بتغطية الصينية ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.
سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ضعي الصينية في الفرن 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
في بولة متوسطة الحجم ضعي 1/4 كوب زبدة والجبنة الكريمي والسكر البودرة والفانيليا والملح و اخلطيهم جيدا بالمضرب الكهربائي.
ضعي مزيج الجبن الكريمي فوق كل واحدة من السينابون ووزعيها.
قدمي السينابون بالقرفة ساخنا.
 

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