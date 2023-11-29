تنظيم فعاليات لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع بدمياط

قامت هيئة اليونسيف بدعم من المفوضية ومنظمة اليونيسف بتنظيم فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج في محافظة دمياط.

جاءت بحضور ميلاد فوزى مدير مكتب كاريتاس بدمياط و منى عمارة مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة و محمد العوضى مسئول العلاقات العامة، والتى استهدفت الأطفال من أبناء المحافظة واللاجئين من الجنسيات السورية و السودانية المقيمين بمحافظة دمياط ،لدمجهم بالمجتمع، حيث شملت فعاليات فنية وترفيهية و مسرح عرائس يحمل رسائل توعوية للأطفال عن حقوقهم وكيفية الحفاظ على أنفسهم من كافة أشكال العنف.

وعلى هذا الصعيد أيضًا، تضمنت تلك الفعاليات ندوات ومسرحية استهدفت سيدات المحافظة واللاجئين تضمنت أهداف تتعلق بنشر الوعى بقضية مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى و خطورة الختان والزواج المبكر ، حيث شارك فى هذه الفعاليات ٦٠ سيدة و١٤٠ طفلا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وضمن خطة التعاون المشترك بين المحافظة و هيئة كاريتاس مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع وكافة القضايا الإنسانية خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين وفى إطار فعاليات ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

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