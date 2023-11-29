أول تعليق من زيزو بعد فوز الزمالك على فيوتشر

احتفل احمد سيد زيزو بفوز نادي الزمالك علي فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز.

ونشر زيزو صور له من لقاء فيوتشر عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلا :" الي الامام".

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وانتهت أحداث مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي اقيمت على استاد السلام، بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزيري، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول