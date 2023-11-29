عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس وزراء الداخلية العرب يهنئ السعودية بفوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

صدى البلد

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الفخر والاعتزاز نبأ فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030م، وإذ تعرب الأمانة العامة للمجلس بهذه المناسبة عن تهانيها الخالصة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا.

وأكدت الأمانة فى بيانا لها أن هذا النجاح الكبير الذي حققته إنما يعكس حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة وأدوارها الريادية المحورية، ويترجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها على المستوى الدولي، كما يعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد تطلعاتها الطموحة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ويسجل مرحلة جديدة من النجاحات في مواصلة مسيرة الخير العطاء والإنجازات التنموية الشاملة التي تحققها من خلال رؤيتها المستنيرة 2030م. 

وتثمن الأمانة العامة عاليا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق هذا الفوز، مؤكدا ثقتها المطلقة في قدرة المملكة وتميزها في تنظيم هذه الفعاليات والأحداث الدولية، وقدرة أجهزتها الأمنية الباسلة على توفير كل سبل النجاح والتأمين لهذا الحدث الدولي الكبير، متمنياً للملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الأبي المزيد من التطور والنماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الحرمين الشريفين الداخلية العرب المملكة العربية السعودية معرض إكسبو الدولي 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

ترشيحاتنا

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

وزير التموين : بلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه |فيديو

ريال مدريد يضرب نابولي بهدفين في الشوط الأول

زلزال قوي يضرب تركيا

ألمانيا تعلق على انخفاض اهتمام الرأي العام  بالحرب في أوكرانيا.. ماذا قالت؟

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه ويقتحم جنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

أبرزها الميكرويف والكاتيل.. هاني الناظر يكشف التخاريف والشائعات عن الإصابة بالسرطان

كأنها في المدرسة.. شاهد هيفاء وهبي تثير الجدل بالشراب والليجن على السوشيال ميديا

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ