مجلس وزراء الداخلية العرب يهنئ السعودية بفوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الفخر والاعتزاز نبأ فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030م، وإذ تعرب الأمانة العامة للمجلس بهذه المناسبة عن تهانيها الخالصة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا.

وأكدت الأمانة فى بيانا لها أن هذا النجاح الكبير الذي حققته إنما يعكس حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة وأدوارها الريادية المحورية، ويترجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها على المستوى الدولي، كما يعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد تطلعاتها الطموحة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ويسجل مرحلة جديدة من النجاحات في مواصلة مسيرة الخير العطاء والإنجازات التنموية الشاملة التي تحققها من خلال رؤيتها المستنيرة 2030م.

وتثمن الأمانة العامة عاليا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق هذا الفوز، مؤكدا ثقتها المطلقة في قدرة المملكة وتميزها في تنظيم هذه الفعاليات والأحداث الدولية، وقدرة أجهزتها الأمنية الباسلة على توفير كل سبل النجاح والتأمين لهذا الحدث الدولي الكبير، متمنياً للملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الأبي المزيد من التطور والنماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.