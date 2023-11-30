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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبدالحليم : الزمالك جمع أمام فيوتشر بين الفوز والأداء

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

أشاد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق بأداء الفريق أمام فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري وهي المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين .

وقال أحمد عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي على شاشة قناة الزمالك،  أن المباراة كانت مليئة باللقطات المضيئة ، أبرزها حديث معتمد جمال المدير الفني مع اللاعبين اللذين لم يشاركوا ودعمه لهم على دكة البدلاء .


وأشاد عبدالحليم بخط وسط الزمالك المكون من روقا ودونجا مشيرا إلى اعطاءهم باقي أفراد خط الهجوم الحرية بسبب معدل قطع الكرات المرتفع وهو ما نجح فيه الثنائي .

كما أشار  لتألق كل من زيزو وحمزة المثلوثي ويوسف أوباما مشيرا إلى أن الانتصارات المتتالية ستعطي اللاعبين والجماهير الثقة في الفترة المقبلة .

وكان الزمالك قد فاز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في جدول الدوري .

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