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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد دعمه لفلسطين.. إيلون ماسك يزور تل أبيب ويعلن تضامنه مع الأسرى الإسرائيليين

بعد دعمه لفلسطين..إيلون
بعد دعمه لفلسطين..إيلون ماسك يزور إسرائيل ويعلن تضامنه مع ال

تلقى إيلون ماسك، أثناء زيارة لدولة الاحتلال إسرائيل بعد تعرضه لهجوم بسبب منشور معادٍ لليهود على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به X، شارة رمزية على شكل كلب من والد إسرائيلي يدعي أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس قامت بأسره في غزة ووعد ماسك بارتدائها حتى يتم تسريح جميع الرهائن.

 

وجاء في العلامة المعدنية التي تلقاها من مالكي شيم طوف، والد الرهينة عمر شيم طوف، في مقطع فيديو لزيارة ماسك أصدره مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، يوم الاثنين، "قلوبنا رهينة في غزة". 

فوضعه إيلون ماسك حول رقبته وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، كتب على X: "سأرتديه كل يوم حتى يتم إطلاق سراح أحبائك". 

وتمثل هذه العلامات، المنتشرة في جميع أنحاء إسرائيل، إدعاء إسرائيل أنها تعاني من الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والتي تم خلالها أسر 240 شخصًا في غزة.

 

ونشر ماسك في 15 نوفمبر، على موقع X موافقته على منشور ادعى كذبًا أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلًا إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم" كان يتحدث "الحقيقة الفعلية".

 وبعد هذا المنشور، علقت شركات أمريكية كبرى، بما في ذلك والت ديزني (DIS.N) ووارنر براذرز ديسكفري (WBD.O) وشركة كومكاست (CMCSA.O)، الشركة الأم لإن بي سي يونيفرسال، إعلاناتها على X، المعروف سابقًا باسم تويتر. 

وانتقد البيت الأبيض ماسك لما وصفه بـ "الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية" والذي “يتعارض مع القيم الأساسية لأمريكا”. 

قال ماسك إنه ضد معاداة السامية وأي شيء "يروج للكراهية والصراع" وذكر أن X لن يروج لخطاب الكراهية.

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