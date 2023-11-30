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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدء توافد المشاركين في قمة المناخ Cop28 بـ دبي

قمة المناخ
قمة المناخ

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات من بدء توافد المشاركين في قمة المناخ Cop28 بـ دبي .

وينطلق الخميس، مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" في دولة الإمارات العربية خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، وسط حضور واسع من قيادات دول العالم المختلفه.

ويعقد العالم أمالا واسعة هذا مؤتمر المناخ في الإمارات للوصول إلى قواعد واتفاقيات ثابته من شأنها العمل على تقليل الانبعاثات الكربوبية والحفاظ المناخ، خاصة بعد التغيرات المناخية القاصية التي شهدها العالم في الأوقات الماضية.

الدول المشاركة في مؤتمر المناخ


ومن المتوقع أن تشهد قمة المناخ في الإمارات "COP28" حضورا واسعا من قيادات دول العالم، حيث سيحضر زعماء العالم ورؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك الملك تشارلز الثالث ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأيام القليلة الأولى من المحادثات التي تستغرق أسبوعين، والتي تبدأ الخميس.

كما أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم، وسيحاول الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ومن مصر، أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ "COP27"، ياسمين فؤاد، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، حيث ستسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وستحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.

 

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