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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يفتتح مدرسة ابتدائية بقرية القسيمة بشمال سيناء

افتتاح مدرسة ابتدائية
افتتاح مدرسة ابتدائية بقرية القسيمة

افتتح سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة شمال سيناء ،  مدرسة ام بطمة الابتدائية التابعة لقرية القسيمة في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

حيث تمت اعادة تطوير ورفع كفاءة الفصول ، وذلك  بتركيب وصيانة الابواب الخشبيه وشبابيك الالوميتال .. ورفع كفاءة فناء المدرسة بما يتيح للتلاميذ ممارسة الأنشطة الرياضية. 

 

 التطوير والتجميل:


ووجه  ، إلى أهمية  تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي،  والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "المشروعات الخضراء الذكية" .

 

حتى تكون مدارسنا عبارة عن صروح  تعليمية تحمل الطابع الحضاري بشكل راقي، بما  يحفز أبناءنا على الجدية والجد والإجتهاد في التحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

   

   حضر الافتتاح كل من : اشرف علامة  ،مدير الإدارة التعليمية   واللواء محمود الزملوط، والنائب السابق عطية ابو قردود  والحاج  عبدالله قنديل  .

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الحسنة مدرسة ابتدائي قرية التعليمية

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