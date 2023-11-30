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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنادق آلية وخرطوش.. القبض على تاجر سلاح باسيوط

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (7 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أسيوط الأسلحة النارية الامن العام امن اسيوط بنادق آلية

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