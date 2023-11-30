عاملان ينهيان حياة زميلهما داخل مخبز بالغردقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل بمخبز - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر") وتوفى فور وصوله.

وبسؤال شقيقه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و(عاملان بذات المخبز - مقيمان بدائرة القسم) لخلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على المتوفى بإستخدام "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.