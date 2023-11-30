ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية بـ غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهدنة تتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين والإفراج عن 30 فلسطينيا.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلي أن تمديد الهدنة يتضمن استمرار تدفق المساعدات لغزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الـ6 السابقة.



وتابع/ اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن من مزيد الأسري والمحتجزين، وأن الاتصالات المصرية القطرية تهدف لوقف إطلاق النار والإفراج عن من مزيد الأسري والمحتجزين.



وكشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتصالات المصرية القطرية تهدف لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة.



وأوضح أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم، وأن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم.



وأشارت إلي أن مصر ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة.



