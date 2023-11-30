تصرف مثير من كهربا بعد الهجوم على خالد بيبو في الأهلي

دعم محمود كهربا نجم نادي الأهلي مدير الكرة خالد بيبو بعد تعرضه لحملة هجوم بسبب النتائج السلبية للفريق.

ونشر كهربا صورا تجمعه مع خالد بيبو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام واكتفى بوضع قلب أحمر.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي معندوش أي مشكلة في ملف مدير الكورة، وجمهور الأهلي يدعم خالد بيبو ويعلم أن هناك الحملة الممنهجة يتعرض لها"

وأضاف: "خالد بيبو لازم يكون عنده صلاحيات كاملة في أوضة اللبس عشان يقدر يشتغل بكل قوة"

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد منع اللاعبين من أي لقاءات تليفزيونية بعد التعادل مع سموحة سلبيا في مسابقة الدوري العام ، محذرا الجميع من استخدام السوشيال ميديا بعد سوء الاداء في المباراة والتركيز في مباراة يانج أفريكانز المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات ل دوري أبطال إفريقيا.