ملك الأردن يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28

غادر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، متوجها إلى مدينة دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات.

ويلقي الملك كلمة الأردن في أعمال المؤتمر، كما يلتقي جلالته عددا من قادة الدول المشاركين، وفقا لما أوردته صحيفة "الدستور" الأردنية.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.