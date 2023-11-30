داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ياسمين صبري، مرتدية قميص بسيط باللون الكحلي مع جاكيت دون أكمام باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها كما اختارت وضع نظارة شمسية باللون الأسود.

واختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين صبري