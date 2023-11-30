مي البحيري: تدخلات الأهل قبل الزواج تكسر جبر الخواطر

قالت الإعلامية مي البحيري، إن الأهل في بعض الأحيان يكسرون جبر خواطر الطرف الآخر، خاصة في تجهيزات الزواج، مشيرة إلى أنه على الأهل دور كبير في رفع معنويات الطرف الآخر.

وقالت مي البحيري، خلال تقديمها برنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن كسر الخواطر ليس هينا، خاصة أنه لو كان قبل الزواج، معلقة "سهلوها عشان الحياة صعبة".

المشاعر الحقيقية

وتابعت مقدمة برنامج "كلام ما بينا"، أن سوء النية في بعض الأحيان يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية، مؤكدة أن المشاعر الحقيقية بين الطرفين لها دور هام في نجاح العلاقات.