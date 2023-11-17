مي البحيري تقدم نصائح ذهبية قبل الزواج

قدمت الإعلامية مي البحيري، نصائح مهمة للفتيات قبل الزواج، خاصة في فترة التعارف.

وقالت مي البحيري، خلال برنامج “كلام ما بينا”، المذاع عبر قناة صدى البلد،: "بلاش المكياج الكتير اللي بيغير الملامح، التعامل لازم يبقى بالوش اللي من غير ميكب وتزويق".

بداية العلاقة

وأضافت مي البحير،: "في بداية أي علاقة، سواء كانت زواج، صداقة، حب؛ يظهر الجانب الجميل الإيجابي في البداية، ومع الوقت تتكشف الحقائق.

وأكدت مي البحيري،: "فى بداية أي علاقة، لو حب مثلا؛ الاتنين بيبقوا عصافير، لكن بعد كده، الاهتمام بيقل، والحنية كمان".