رد الجميل.. اتحاد الكاراتيه ينظم بطولة الجمهورية التنشيطية

يستعد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، لتنظيم بطولة الجمهورية التنشيطية تحت مسمى “رد الجميل“ في نسختها الأولى، وذلك خلال يومي 3 و 4 ديسمبر المقبل على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة الناشئين من تحت 5 سنوات وحتى 18 سنة كاتا، ومن تحت 7 سنوات حتى 18 سنة كاتا وكوميتيه.

تأتي هذه البطولة تحت جوائز مالية قيمة كثيرًا، حيث يحصل الحاصل على المركز الأول على 50 ألف جنيه، بينما يحصل الحاصل على المركز الثاني على 30 ألف جنيه، والحاصل على المركز الثالث والرابع 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وكان قد عُقِد اجتماع بمقر الاتحاد المصري للكاراتيه للاستعدادات النهائية للبطولة، وترأس الاجتماع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والنائب سيد نصر رئيس نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، والدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، والدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس شمال إفريقيا، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد.