ملك البحرين يصل الإمارات للمشاركة في أعمال "cop28"

وصل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس إلى أبوظبي، على رأس وفد المملكة المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وكان في استقبال ملك البحرين، ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وانطلقت اليوم الخميس في "مدينة إكسبو دبي" قمة "كوب 28" بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.