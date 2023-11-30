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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك البحرين يصل الإمارات للمشاركة في أعمال "cop28"

ملك البحرين يصل الإمارات
ملك البحرين يصل الإمارات

وصل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس إلى أبوظبي، على رأس وفد المملكة المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وكان في استقبال ملك البحرين، ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 وانطلقت اليوم الخميس في "مدينة إكسبو دبي" قمة "كوب 28" بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

ملك البحرين COP28 تغير المناخ الملك حمد بن عيسي مدينة إكسبو دبي

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