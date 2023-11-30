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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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8 مشروعات ابتكارية لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بورشة فكرتك شركتك لريادة الأعمال

8 مشروعات ابتكارية
8 مشروعات ابتكارية لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بورشة عمل فك

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، يرافقهم كل من دكتور خالد خليفة، دكتورة ميرال عبدالوهاب، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لليوم الثاني على التوالي في ورشة عمل بعنوان "فكرتك شركتك البلد بتستثمر فى شبابها"، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

 

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وعرض طلاب الجامعة المشاركون 8 مشروعات ابتكارية الخاصة بريادة الأعمال، نالت إعجاب الحاضرين من رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، إذ شارك الطالب محمد هلال حلمى بمشروع التطور التكنولوجي فى طريقة أخذ الحضور،  وحاز على اعجاب الحضور باعتباره قصة نجاح، والطالب أحمد نور الدين، بمشروع السكرالوز، والطلاب أيمن سعيد، وعبد الرحمن محمد، وجابر عبد الستار، بمشروع ورشة عمل متنقلة، إذ اعتبر هذا المشروع من أفضل المشروعات المتقدمة على مدار اليوم، لأنها فكرة مبتكرة وفي غاية الأهمية.


فيما شارك الطالب جابر عبد الستار، بمشروع أسعارهم بapp، والطلاب طارق سليمان، وريم محمد، وآية حسن، بمشروع مقيم جودة الغذاء app رقمي، والطلاب ريم محمد، وآية حسن، وطارق سليمان، بمشروع إنتاج فطر عيش الغراب الاجاريكس، والذي نال إعجاب المستثمرين ورغبة مبادرة رواد النيل بتنفيذه فورا تبعا للحاضنة بالأقصر، وأخيرا الطالبة سحر رجب، بمشروع إعادة تدوير أكياس البلاستيك لصناعة الانترلوك.


من جانبه أعرب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصل إليه طلاب الجامعة في مجالات ريادة الأعمال، مؤكدا أن الجامعة تسير فى الاتجاه الصحيح لاكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والعمل على زيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال، وذلك للإسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.

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